شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. صور جوية تكشف عن 100 عام من فقدان الجليد فى أعلى جبال الألب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض الصور الجوية عن كمية الجليد الذي فقده مونت بلانك، أعلى جبل في جبال الألب، وذلك خلال المائة عام الماضية، حيث تم إعادة إنشاء صورة تم التقاطها في عام 1919، وهي تُظهر الجزء العلوي من الجبل وتسلط الضوء على تأثير التغير المناخي على ذلك بمقارنة الصور الجديدة.



صور ذوبان الجليد

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، مساحات الجليد الأبيض تقلصت بشكل واضح وتظهر الآن كأرض جرداء، حيث استدم فريق بعض أجهزة GPS متعددة للعثور على المكان المحدد والخروج بطائرة هليكوبتر لالتقاط المشاهد الطبيعية.



صورة قديمة

وقال الفريق الذي يقف خلف الصورة إنه ما لم يتم اتخاذ إجراء لإبطاء التغير المناخي ، فقد لا تظهر صورة عام 2119 أي من الجليد على الإطلاق.

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وقال الدكتور كيران باكستر، من جامعة دندي: "كان حجم تساقط الجليد واضحًا فور وصولنا إلى هذا الارتفاع، لكن فقط من خلال مقارنة الصور جنبًا إلى جنب، أصبحت آخر 100 عام من التغيير ظاهرة بشكل كبير".



الجبل حاليا



الجبل سابقا

وعلى الرغم من أن هلون الصورة القديمة كانت بالأبيض والأسود، إلا أن الفرق واضح، واستخدم الدكتور باكستر وزميله الدكتور أليس واترسون خرائط الكمبيوتر وتخطيطات الجبال للوقوف على المكان الذي أخذت منه الصورة القديمة.