شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة لتطبيق Maps خاص بذوى الرؤية الضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل ميزة جديدة لتطبيق الخرائط التابع لها Maps، والتى تتيح للأشخاص الذين يعانون من ضعف النظر تلقي إرشادات صوتية أكثر تفصيلاً.

ونقلاً عن موقع “Phonearena”، فإن الميزة الجديدة لا تستهدف فقط الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية، بل إنها قد تكون مفيدة جدًا لأولئك الذين يريدون تجربة أكثر تحرراً من الشاشة في رحلة المشي، حيث يعمل التوجيه الصوتي المفصل تمامًا مثل الإعلانات التي اعتدنا أن نسمعها عند نقطة عبور مثلا.

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وستتوفر حالياً الإرشادات الصوتية التفصيلية للتنقل أثناء المشي على أندرويد و iOS، وسيكون متاحًا فقط باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة واليابانية في اليابان، ولكن سيتم إضافة دعم للغات ودول إضافية في المستقبل، بمجرد تحديث التطبيق يمكنك تشغيل الميزة من قائمة الإعدادات، فما عليك سوى تحديد التنقل وستجد خيار تمكين "التوجيه الصوتي المفصل" في أسفل قائمة "المشي".