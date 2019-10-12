شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر النسخة التجريبية الثانية من iOS 13.2 .. اعرف ميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة أبل النسخة التجريبية الثانية من iOS 13.2، وهو أحدث إصدار تجريبي يأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة التي تشمل المزيد من الرموز التعبيرية، وإعدادات جديدة لسيري، والتغييرات في Haptic Touch وأكثر.

وبحسب موقع “Gadgetsnow” الهندي، تأتي أحدث نسخة تجريبية بعد أيام من إطلاق النسخة التجريبية الأولى من نظام التشغيل iOS 13.2، ومن خلال التحديث التجريبي الجديد قدمت أبل مميزات جديدة للاشتراك ف تحسين Siri، وهذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون الآن من اختيار ما إذا كانوا يرغبون في مشاركة تسجيلاتهم الصوتية مع أبل لإجراء تحسينات أم لا، كما يمكن للمستخدمين أيضًا حذف سجلات Siri إذا أرادوا ذلك، حيث جاءت هذه الميزة بعد اتهامها بالاستماع إلى تسجيلات سيري.

كما تتضمن النسخة التجريبية أيضًا أكثر من 60 رمز تعبيري جديد "ايموشن" ، كما أنه مع الإصدار التجريبي الثاني سيكون بإمكان المستخدمين أيضًا حذف التطبيقات مباشرة من قائمة Haptic Touch على الشاشة الرئيسية.

ويتضمن التغيير الآخر القدرة على ضبط إعدادات تسجيلات الفيديو مباشرة من تطبيق الكاميرا، ولكن سيكون هذا متاحاً لأيفون 11 وايفون11 برو، كما تمت إعادة تسمية "إعادة ترتيب التطبيقات" إلى "تعديل الشاشة الرئيسية".