شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا يمكنك تغيير كلمة مرور الخاصة بحسابك على ويندوز 10.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشير الكثير من خبراء الأمن الرقمي إلى ضرورة تغيير كلمة المرور باستمرار حتى لا يتمكن الهاكرز من الوصول إلى حسابك، فيما يوضح موقع “howtogeek” الأمريكي، كيف يمكن تغيير كلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت الخاص بالمستخدم، وذلك من خلال اعدادات ويندوز 10 ومن خلال موقع مايكروسوفت على الويب كما يلى:

تغيير كلمة مرور حساب مايكروسوفت من الإعدادات:

- قم بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- اضغط فوق قائمة "Start" وحدد رمز "التروس" الظاهر، هذا يفتح تطبيق الإعدادات.

- اضغط على "حسابات".

- اتبع الخطوات للتحقق من هويتك، مثل النظر إلى كاميرا التعرف على الوجه، أو بصمة الإصبع، أو إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور.

- بمجرد التحقق أدخل كلمة المرور الحالية متبوعة بكلمة مرور جديدة.

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- اضغط على "التالي" للانتهاء.

لتغيره من خلال موقع مايكروسوفت على الويب :

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بك على الموقع باستخدام كلمة المرور الحالية.

- اضغط فوق خيار "الأمان" المدرج في الجزء العلوي، سترى خيار "تغيير كلمة المرور" في الصفحة التالية مع وجود رابط "تغيير".

- اضغط فوق هذا الرابط لإدخال كلمة المرور الحالية متبوعة بكلمة المرور الجديدة مرتين.

- اضغط فوق "حفظ".