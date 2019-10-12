شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق نسخة جديدة من تطبيقه تدعم نظام تشغيل أبل الجديد Catalina والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة تويتر نسخة جديدة من تطبيقها خاصة بنظام تشغيل أبل الجديد لأجهزة ماك والذى يعرف بـ Catalina.
وبحسب موقع The Verge الجديد، فإن أبرز ما يميز هذه النسخة، هي أن التطبيق أصبح مبني على إطار العمل Catalyst، والذي يتيح للمطورين تحويل تطبيقاتهم الخاصة بأجهزة أيباد قادرة على العمل على أجهزة "ماك"، بدون الحاجة لإعادة برمجة التطبيق بالكامل، ولكن فقط ببعض التعديلات.
فيما كنت شبكة تويتر قد أعلنت في وقت سابق أنها ستدعم إطار العمل Catalyst، وذلك منذ مؤتمر آبل للمطورين في يونيو الماضي، فيما تعتبر تويتر الآن أبرز الشركات التقنية الكبرى التي اعتمدت إطار العمل المذكور في تطبيقها لدعم نظام تشغيل حواسب ماك الأحدث، خاصة بعدما أصبح متاحاً للتنزيل مؤخرا.
وعند تشغيل تطبيق تويتر، سيلاحظ المستخدمين أنه ليس تطبيق ماك حقيقي بل نسخة معدلة من تطبيق الآيباد ليعمل ضمن نافذة بدلاً من كامل الشاشة.
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