بورشه وبوينج تتعاونان لبناء سيارات كهربائية طائرة للأثرياء

أعلنت شركتا (بورشه) Porsche، و(بوينج) Boeing يوم الخميس عن إبرام شراكة لبناء سيارات طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية وتحلق وتهبط عموديًا، ولكن موجهة للأثرياء الباحثين عن وسيلة نقل سريعة في المدن المزدحمة.

وقالت الشركتان في بيان مشترك: “وقعت بورشه وبوينج مذكرة تفاهم لاستكشاف سوق التنقل الجوي الحضري الفاخر، وتوسيع حركة المرور في المناطق الحضرية إلى المجال الجوي”. وأضافتا: “بهذه الشراكة، ستستفيد الشركتان من نقاط القوة والرؤى الفريدة في السوق لدراسة مستقبل مركبات التنقل الجوي الحضري الشخصية الفاخرة”.

وتعد الشركتان الألمانية والأمريكية أحدث الشركات التي تعلن عن نواياها لاستكشاف سوق التنقل الجوي الحضري المحفوف بالمخاطر والخطير.

ووقعت شركتا بورشه وبوينج مذكرة تفاهم غير حصرية، مما يعني أنهما ستبحثان عن طرق للعمل معًا، لكنهما ليستا ملزمتين باتفاقية ملزمة. وكجزء من الشراكة، تقول الشركتان إنهما “ستنشئان فريقًا دوليًا لمعالجة الجوانب المختلفة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، بما في ذلك تحليل إمكانات السوق للمركبات الفاخرة وحالات الاستخدام الممكنة”.

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يُشار إلى أنه هناك العديد الشركات المهتمة بإنشاء شبكة من سيارات الأجرة الكهربائية الطائرة تزعم أنها تسعى إلى تمكين الناس من جميع مستويات الدخل من شراء التذاكر. ولكن بالنظر إلى التكاليف المرتبطة بإنشاء بنية تحتية لدعم طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية، بما في ذلك منصات الهبوط ومحطات الشحن، يبدو من الواضح أنه هذه السيارات سوف تُسوَّق للأثرياء جدًا، على الأقل في بادئ الأمر.

وسوف تعمل بورشه، وبوينج، وشركة (أورورا فلايت ساينسز) Aurora Flight Sciences – التابعة لشركة بوينج – على تطوير سيارات طائرة كهربائية فاخرة، وقادرة على الطيران عبر المدن. ولقد عملت (أورورا) بجد في اختبار أول طائرة كهربائية ذاتية القيادة. وفي وقت سابق من العام الحالي، أقلعت سيارة غير مهولة عموديًا، وحومت لبضع ثوانٍ، ثم هبطت في موقع اختبارات الشركة في ماناساس، فرجينيا. وقالت بوينج: إن الرحلات المستقبلية ستختبر الطائرات التي تتقدم ثم تطير محمولة على جناحين، وكذلك الطيران العمودي.

يُشار إلى أن بوينج ليست الوحيدة بين عمالقة الطيران في إبداء الاهتمام بالطيران الكهربائي. ففي العام الماضي، عرضت شركة (إيرباص) Airbus طائرتها Vahana eVTOL في رحلة تجريبية شبيهة جدًا بطائرة بوينج. ولكن على عكس شركة بوينج، تخطط إيرباص لإطلاق شبكة سيارات الأجرة الخاصة بها.