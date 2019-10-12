شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات الحواسب الشخصية خلال الربع الثالث لـ 68 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن سوق الحواسب الشخصية قد بدأ فى التعافى بشكل تدريجى بعد سنوات طويلة من التراجع، حيث شهد الربع الثالث من 2019 نمو فى شحنات الأجهزة، ليصل إجمال الحواسب الموجودة فى الأسواق والمتاجر لأكثر من 68 مليون جهاز.

وبحسب موقع venturebeat الأمريكى، فكشفت مؤسسة الأبحاث والتحليلات جارتنر أن سوق أجهزة الكمبيوتر نمى بنحو 1.1% ليبلغ إجمالى الشحنات 68 مليون حاسب، فيما كانت شركتا HP وديل فى المركزين الثانى والثالث على التوالى، بينما كانتا شركتى آبل وأسوس من أبرز المتراجعين.

ولعل السبب وراء هذا النمو فى سوق الحواسب خلال الربع الثالث، ناتج عما يعرف بـ "دورة تحديث ويندوز 10"، وذلك لدى الشركات بعد أن اقتربت نهاية الدعم الفنى الأمنى لويندوز 7 بحلول 14 يناير 2020، حيث أن المزيد من الشركات أصبحت تحدث أجهزتها بأخرى جديدة وتعمل بويندوز 10.

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وأشار التقرير إلى أن مؤسسة الأبحاث والتحليلات IDC لديها تقديرات أعلى قليلاً، إذ تشير أرقامها إلى نمو السوق العالمى بنحو 3% لتصل إجمالى الشحنات إلى 70.4 مليون حاسب مع بقاء نفس الترتيب ما عدا دخول آيسر بدلاً من أسوس فى المركز الخامس والتى بدورها شهدت مع آبل أبرز التراجعات.

يذكر أن سوق الحواسب الشخصية ظل متراجعاً لمدة 6 أعوام متتالية، إلا أن الوضع بدأ فى التحسن العام الماضي.