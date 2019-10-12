تكنولوجيا: تأجيل موعد إطلاق مركبة شحن إلى المحطة الفضائية إلى 2 نوفمبر لهذه الأسباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، إن إطلاق سفينة شحن تجارية إلى محطة الفضاء الدولية سيتم تأجيله من يوم 21 أكتور إلى 2 نوفمبر.
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإنه ستنطلق المركبة الفضائية NG-12 Cygnus إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ أنتاريس يوم 2 نوفمبر في تمام الساعة 9:59 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من مرفق طيران فالوبز التابع لناسا في جزيرة والوبس بقرجينيا.
وتأتى المهمة CRS-12، بموجب عقد خدمات إعادة الإمداد التجاري لشركة نورثروب جرومان مع ناسا، حيث قال كيث كوهلر المتحدث باسم ناسا لمرفق الطيران في والوبس في رسالة بالبريد الإلكتروني "هذا الهدف الجديد يضع فى الاعتبار المغادرة المتوقعة في نهاية أكتوبر لمركبة الشحن HTV-8 التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية وغيرها من الأنشطة في المحطة الفضائية".
وقال كوهلر إن الإطلاق تأخر في وقت سابق بحد لا يتجاوز الثاني من نوفمبر، لكن من المقرر الآن رسميا في 2 نوفمبر.
وستكون مهمة NG-12 أول إطلاق لمركبة Cygnus كجزء من المرحلة الثانية من رحلات CRS، والمعروفة باسم CRS2، وستكون هذه أول رحلة من ست مهام على الأقل لتوصيل البضائع من ناسا من جانب شركة نورثروب.
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