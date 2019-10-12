شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 13.2 من أبل يتيح للمستخدمين حذف تسجيلات سيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أبل رسميًا في اختبار ميزة تتيح للمستخدمين منع أبل من تسجيل محادثاتهم، وذلك من خلال إلغاء مشاركة تسجيلات الصوتية بشكل صريح لتحسين مساعد Siri الصوتي.

ونقلاً عن موقع “thenextweb”، سيؤدي التحديث المتوفر كنسخة تجريبية من iPadOS 13.2 وiOS 13.2 و Apple tvOS 13.2 و WatchOS 6.1 و MacOS 10.15.1 إلى تسهيل حذف سجلات Siri، مما يتيح للمستخدمين مسح جميع بيانات المساعد الشخصى التي تمتلكها أبل على خوادمها.

يمكن الوصول إلى هذه الخيارات الجديدة مباشرة من تطبيق الإعدادات:

- الإعدادت

- الخصوصية

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- تحليلات

- تحسين Siri

- حذف محفوظات Siri

بالإضافة إلى ذلك وعدت شركة أبل بأنها ستعتمد علي موظفيها فقط في مراجعة مقاطع الصوت، ومع ذلك فإن هذا لا يمنع نقل النصوص النصية التلقائية لطلبات Siri الخاصة بك إلى أبل، بينما لا توجد طريقة لمعرفة أي من تسجيلات Siri الخاصة بك قد تم حفظها للمراجعة من قبل الموظفين، وذلك على افتراض أنك وافقت على منح تسجيلاتك إلى أبل للمساعدة في تحسين Siri.