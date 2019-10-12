كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Skullcandy Vert”..سماعات أذن لاسلكية مصممة خصيصا للهواء الطلق متابعة-سنيار: تم تصميم سماعات الأذن اللاسلكية Skullcandy Vert خصيصا للاستخدام في الهواء الطلق بسعر 80 دولارا وتتضمن جهاز تحكم عن بعد كبير يتيح لك التحكم في التشغيل حتى لو كنت ترتدي القفازات. سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة مصممة خصيصا للتزلج وركوب الدراجات في الجبال والأنشطة الخارجية. Advertisements تشمل ميزات سماعات الأذن اللاسلكية Skullcandy Vert ما يلي: – تقنية Bluetooth اللاسلكية

– ما يصل إلى 10 ساعات من البطارية + الشحن السريع

– مقاومة للماء

– Stay-Aware Earbud Design

– الميكروفون والمكالمات والمسار والتحكم في مستوى الصوت.

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