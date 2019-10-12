كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| الكشف عن الإصدار الجديد من “OnePlus 7T Pro McLaren”

متابعة-سنيار: أعلنت شركة OnePlus و McLaren المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية عن الإصدار الجديد من OnePlus 7T Pro McLaren Edition الذي يستمد الإلهام من تصميم McLaren المميز ويحتفي بسعي العلامة التجارية للتميز والابتكار.

هذا هو التعاون الثاني بين العلامتين التجاريتين بعد إطلاق الإصدار الشهير OnePlus 6T McLaren Edition في عام 2018.

يتميز الإصدار الذكي الجديد بتطبيق أنيق للأيقونة الرمزية لبطولة McLaren papaya البرتقالية، تقديراً لتاريخ ماكلارين ريسينغ، ويمكن رؤيته على سيارة الفورمولا 1 الحالية.

تم تصميم الهيكل الخارجي بدقة متناهية ويتضمن Alcantara®، وهي مادة ناعمة متميزة تستخدم داخل سيارات ماكلارين، مما يوفر متانة وقبضة لا مثيل لها.

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تتميز شاشة القفل بعرض بسيط للساعة، مستوحى من أدوات لوحة القيادة الشهيرة في McLaren، وتضيء حواف الشاشة المنحنية بهدوء مع توهج برتقالي من البابايا.

يوفر الهاتف الذكي الفاخر 256 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.0 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X. وهي مزودة بأجهزة رئيسية مع برنامج مكرر لأداء سريع، تماما مثل السيارات الخارقة.

كما يعرض أحدث معالج للهواتف المحمولة Qualcomm® Snapdragon ™ 855 Plus بأداء لا يمكن تصوره وكفاءة في استهلاك الطاقة.

يتوفر OnePlus 7T Pro McLaren Edition بأسعار تبدأ من 799 جنيه إسترليني (حوالي 995 دولارا) في المملكة المتحدة.