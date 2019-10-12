كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة “Mattel” تطلق نسخة برايل من اللعبة الشهيرة Uno

متابعة-سنيار: أطلقت شركة Mattel نسخة برايل من اللعبة الشهيرة Uno، مما يسمح للأشخاص المكفوفين أو الذين لديهم رؤية محدودة باللعب.

تحتوي إصدار Uno Braille، الذي يكلف 9.99 دولارا، على لغة برايل على الواجهة الأمامية والخلفية للبطاقات، حتى يتمكن اللاعبون من قراءة لون كل بطاقة أو رقمها أو إرشاداتها مثل “الرجوع” أو “التخطي”.

يمكن للاعبين المكفوفين أيضا الانتقال إلى موقع UNOBraille.com لتنزيل الملفات القابلة للقراءة بطريقة برايل لمعرفة كيفية لعب اللعبة.

يشتمل كل من Amazon Alexa و Google Assistant على الإرشادات الصوتية الممكنة للعبة، بحيث يمكن للاعبين طرح الأسئلة بشأن القواعد.

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صممت شركة Mattel البطاقات بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمكفوفين.

وكانت شركة الألعاب قامت سابقا بإجراء تحديثات للسماح لعدد أكبر من الأشخاص بلعب اللعبة، مع إصدارها عام 2017 لبطاقات ColorADD للأشخاص المصابين بعمى الألوان.

وقال مارك ريكوبونو، رئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين، في بيان صحفي: “UNO Braille” لا تجعل هذه اللعبة المحبوبة أكثر سهولة فحسب، بل إنه يساعد أيضا في تعزيز أهمية وطريقة برايل الطبيعية من خلال وضعها في أماكن قد لا يتوقعها الناس، وإدماجها في لعب الأطفال المكفوفين”.