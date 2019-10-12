تسريب كافة مواصفات (جالاكسي أي91) المرتقب من سامسونج

نشر موقع (سام موبايل) SamMobile اليوم الجمعة ما قال إنها القائمة الكاملة لمواصفات هاتف (جالاكسي أي91) Galaxy A91 الذي تستعد شركة سامسونج لإطلاقه ضمن سلسلة هواتف (جالاكسي أي).

وقال الموقع – المتخصص في أخبار شركة سامسونج: “يمكننا الآن أن نشارك حصريًا مواصفات (جالاكسي أي91) كاملةً ونؤكد أن هذا الجهاز سوف يمتاز حقًا بمعالج سنابدراجون 855”. وأضاف الموقع أن الهاتف سوف يوفر مزايا لا تتوفر في هاتف (جالاكسي أي90 5جي) Galaxy A90 5G – الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G – بما في ذلك تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

ووفقًا لموقع (سام موبايل)، فقد يكون هاتف (جالاكسي أي91) أحد هواتف سلسلة (جالاكسي أي) التي تعتزم شركة سامسونج إطلاقها خلال عام 2020، ما يعني أن الهاتف لن يُطلق خلال العام الحالي. ومع ذلك، فقد أشار الموقع إلى أن بعض التقارير تتوقع إطلاقه قبل نهاية عام 2019.

أما فيما يتعلق بالمواصفات، فقد قال الموقع: إن هاتف (جالاكسي أي91) – الذي يحمل رقم الطراز (إس إم – أي 915 إف) SM-A915F – سوف يضم معالج كوالكوم سنابدراجون 855، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وأشار (سام موبايل) إلى أن هذه المواصفات مماثلة لما يقدمه هاتف (جالاكسي أي90 5جي)، وينطبق ذلك على الشاشة التي سوف تكون من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED، وسوف تأتي بقياس 6.7 بوصات مع نتوء، وبدقة 2400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9.

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وفيما يتعلق بالكاميرا، فسوف يقدم الهاتف نظام الكاميرات ذاته تقريبًا، بما في ذلك كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميجابكسل مع مثبت صورة بصري، ولكن كاميرا التصوير العريض لن تكون 8 ميجابكسل، بل 12 ميجابكسل. وسوف يقدم كاميرا ثلاثة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فسوف تكون بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

وسوف يدعم الهاتف – وفق للموقع – تقنية البلوتوث 5.0، وتقنية Wi-Fi a/b/g/n/ac، ومنفذ (يو إس بي-سي) USB-C. ولكنه لن يدعم شبكات الجيل الخامس. وسوف تكون البطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واط.

وكان موقع (سام موبايل) قد أفاد سابقًا بأن هاتف (جالاكسي أي91) سوف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ما يعني أنه لن يُطلق قبل هاتف (جالاكسي إس11) المنتظر أواخر شهر شباط/فبراير 2020، وذلك بالنظر إلى أن هواتف (جالاكسي إس) تكون عادةً أول من يحصل على الإصدار الأحدث من نظام أندرويد.