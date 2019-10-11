أوبر تستحوذ على شركة لتوصيل الخضروات والفواكه

أعلنت شركة (أوبر) Uber اليوم الجمعة عن استحواذها على (كورنرشوب) Cornershop، وهي شركة ناشئة متخصصة في توصيل الخضروات والفواكه، وذلك بغية تعزيز حضورها في مجال توصيل الطعام.

وكانت شركة (كورنرشوب) قد بدأت نشاطها في بعض أسواق أمريكا اللاتينية، ثم انتقلت إلى كندا، وهي تعمل في دول مثل: تشيلي، والمكسيك، وحديثًا في البيرو، ومدينة تورونتو الكندية.

وقالت أوبر – الشركة الأمريكية المتخصصة في خدمات الركوب – في بيان على مدونتها: إنها توصلت إلى اتفاق لشراء حصة أغلبية في (كورنرشوب). ومن المتوقع إتمام الصفقة مطلع عام 2020، وذلك رهنًا بموافقة الجهات التنظيمية.

وتأسست شركة (كورنرشوب) في عام 2015، وهي تتخذ من تشيلي مقرًا لها. وبموجب الصفقة سوف تواصل الشركة العمل تحت إدارة مؤسسها الثلاثة: (أوسكار هيرتونسون)، و(دانييل أونوراجا)، و(خوان بابلو)، الذين سوف يبلغون مجلس الإدارة – الذي تشكل أوبر أغلبيةً فيه – بأعمال الشركة.

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يُذكر أنه كان من المفترض أن تستحوذ سلسلة متاجر (ولمارت) Walmart الأمريكية على (كورنرشوب) بصفقة قُدِّرت بنحو 225 مليون دولار أمريكية، ولكن الصفقة انهارت في نهاية المطاف في شهر حزيران/يونيو الماضي، عندما متعت الجهات المكلفة بمنظمة مكافحة الاحتكار المكسيكية من إتمامها.

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ومع ذلك، لا تزال (ولمارت) مستمرة في العمل مع (كورنرشوب) موسعةً عروض خدماتها إلى تورونتو الكندية. وكانت أوبر قد اختبرت سابقًا توصيل الخضروات والفواكه، بما في ذلك بالتعاون مع سلسلة متاجر (ولمارت). وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر (دارا خسروشي): إن توصيل الخضروات والفواكه “هو مكان طبيعي للشركة لتوسيع أعمالها في ضوء نجاح (أوبر إيتس) Uber Eats”.

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية، لذا فقد تنهار كما انهارت مع (ولمارت). ومع ذلك، فإن أوبر لا تخفي نواياها في مجال توصيل الخضروات والفواكه، لذا من المتحمل أن تسعى إلى إتمامها.