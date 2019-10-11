شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل مهمة ناسا لاستكشاف تفاعلات طبقة الأيونوسفير فى صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وكالة ناسا صاروخ من طراز نورثروب جرومان بيجاسوس XL وعليه قمر صناعي استكشافى تابع لوكالة ناسا إلى مداره في رحلة جوية متوسطة المدى من طائرة ستارجازير L-1011.



مركبة الغلاف الجوى

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تهدف المهمة التى تأخرت لسنوات من قبل إلى فهم كيفية تفاعل الرياح الشمسية وغيرها من ظواهر الطقس الفضائي مع طبقة الأيونوسفير فى الغلاف الجوى، وهي طبقة من الغلاف الجوي العلوي للأرض، والتى تبدأ من 62 ميلًا إلى أعلى.



مركبة الغلاف الجوى

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أطلق القمر الصناعي ICON التابع لناسا إلى مداره بالأمس في الساعة 10 مساءً فى محطة كيب كنافيرال بفلوريدا، ثم طار فوق المحيط الأطلسي إلى نقطة هبوط على بعد حوالي 50 ميلًا إلى الشرق من شاطئ دايتونا.



مركبة الغلاف الجوى

وتزن المركبة الفضائية البالغة قيمتها 252 مليون دولار 634 رطلاً، وطولها يزيد قليلاً عن 6 أقدام وعرضها أقل قليلاً من 4 أقدام، حيث يتم تشغيل ICON بواسطة مجموعة شمسية مرئية ملفوفة حول مركبة فضائية على شكل برميل.



مركبة ناسا