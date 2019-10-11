شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديلى ميل: تقنية ذكاء اصطناعى تمكن المكفوفين من فهم "الميمز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن الآن وصف الصورة الطريفة الموجودة علي السوشيال ميديا والتى تعرف بـ "الميمز" للمكفوفين من خلال برنامج ذكاء اصطناعي يتعرف على الصور، فبالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، قد يكون من الصعب فهمها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طور مشروع بحثي جديد نظامًا لترجمة الميمز إلى طريقة يسهل على 1.3 مليار شخص على هذا الكوكب لديهم شكل من أشكال ضعف البصر، التعامل بها.



الميمز

ويحلل الابتكار الميمز المرئية ويقسمها إلى ثلاثة قوالب مختلفة ستجعلها أسهل في الفهم، فالأداة، التي طورها باحثون من جامعة كارنيجي ميلون وجامعة كولومبيا، تستفيد من ميزة تتيح للمستخدمين إضافة نص بديل للصور.

ويقارن البرنامج الصورة الجديدة بتلك الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة به من الميمات المخزنة، ثم يطبق أحد قوالب الترجمة الثلاثة عليها، ويحولها إلى معلومات صوتية، ثم تُضاف الصور الجديدة إلى فهرس الميمات الحالي، مما يسهل تحديد الميمات المستقبلية.