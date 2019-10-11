سامسونج تختار اسمًا للنسخة المخففة من جالاكسي نوت 10

أفاد تقرير إخباري بأن شركة سامسونج تعتزم إطلاق نسخة مخففة من هاتفها الذكي (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10، وذلك بغية توفير بديل أقل سعرًا للمستخدمين الراغبين في شراء الهاتف، ولكنهم لا يملكون سعره المرتفع.

وقال موقع (سام موبايل) SamMobile – المتخصص في أخبار شركة سامسونج – إن سامسونج اختارت اسمًا للهاتف الذي كان الموقع نفسه قد نشر سابقًا تقريرًا يكشف عن أن الشركة تعمل على الهاتف الذي سيكون أقل سعرًا من هاتفي (جالاكسي نوت 10)، و(جالاكسي نوت 10 بلس).

واليوم قال الموقع: إن ساسمونج تعتزم إطلاق اسم (جالاكسي نوت 10 لايت) Galaxy Note 10 Lite على الهاتف، وأشار إلى أن الهاتف سوف يُطلق خلال الأشهر المقبلة، وذلك بالنظر إلى كونه يتبع هواتف (جالاكسي نوت 10).

ووفقًا لموقع (سام موبايل)، فإن هاتف (جالاكسي نوت 10 لايت) يحمل اسم الطراز (إس إم – إن 770 إف) SM-N770F. وأشار إلى أن سامسونج أطلقت لأول مرة طرازين من هاتف (جالاكسي نوت 10)، إذ اعتادت في السنوات السابقة على إطلاق هاتف (جالاكسي نوت) واحد.

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ولكنها لعام 2019، أطلقت هاتفين؛ هما: (جالاكسي نوت 10)، و(جالاكسي نوت 10 بلس) يختلفان عن بعضهما في بعض المواصفات، ولكن النسخة الأقل سعرًا من الهاتف: (جالاكسي نوت 10) تُباع بسعر 949 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر ليس بالقليل مقارنةً بمعظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق حاليًا.

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وبغية الترويج لهاتف (جالاكسي نوت 10)، يبدو أن سامسونج تعتزم إطلاق نسخة مخففة منه. ووفقًا لموقع (سام موبايل)، سوف يُطلق هاتف (جالاكسي نوت 10 لايت) في أوروبا بما لا يقل عن لونين: الأسود، والأحمر.

وأشار الموقع إلى أنه لا يُعلم بعد ما المواصفات التي تخلت عنها سامسونج لجعل (جالاكسي نوت 10 لايت) نسخة مخففة من الهاتف الأصلي، ولكن أيضًا أشار إلى أن الهاتف لن يتخلى عن القلم الإلكتروني، الذي يجعله (جالاكسي نوت).