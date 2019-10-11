شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس فيس بوك يسعى لتطوير جهاز يقرأ الأفكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك، عن نية الشركة طرح أجهزة يتم ارتداؤها ويمكنها أن تقرأ أدمغة الناس، حيث تحدث زوكربيرج عن فكرة التكنولوجيا التي يمكن أن تترجم إشارات الدماغ إلى معلومات مفيدة للآلات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال زوكربيرج في مناقشة شملت الدكتور جو ديريسي والدكتور ستيف كيك من مركز تشان زوكربيرج بيوهوب، مركز أبحاث العلوم الطبية بتمويل من زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان: "الهدف هو جعلك قادرًا على التفكير في شيء والتحكم في شيء ما في الواقع الافتراضي أو المعزز".

ولقد أحرز فيس بوك بالفعل تقدمًا كبيرا في هذه المجالات، بما في ذلك خطوات كبيرة في تكنولوجيا الواقع الافتراضي من خلال شركة VR للأجهزة Occulus، ونظارات واقع معزز، ومؤخراً يعمل على الاستثمارات في واجهات التواصل من كمبيوتر إلى عقل بشرى.

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وفي صفقة غير معلنة تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار، اشترت شركة فيسبوك شركة تدعى CTRL-labs التي كانت رائدة في التكنولوجيا في عالم من واجهات التواصل من كمبيوتر إلى آخر.

وتطور CTRL-labs جهازا يشبه الساعة حيث يعترض الإشارات التي يتم إرسالها من الدماغ إلى الأصابع، من أجل التحكم في الهاتف، كما أنه يعمل عن طريق تحديد رسائل عصبية معينة من الدماغ لأوامر معينة في الكمبيوتر، والتي يمكن نظريًا أن تلغي الحاجة إلى الضغط فعليًا على أي أزرار.

وفي نسخة مسربة تم نشرها مؤخرًا بواسطة The Verge ، قال زوكربيرج إن الشركة تنوي التركيز في الغالب على الأجهزة التي يمكن أن تقرأ إشارات المخ دون الحاجة إلى أن تكون مضمنة في الجمجمة ولكن يمكن ارتداؤها.