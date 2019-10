شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذف لعبة تهتم باحتجاجات هونج كونج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظرت شركة جوجل لعبة The Revolution Of Our Times والتي يعتقد أنها تمثل احتجاجات هونج كونج، ويبدو أنها توثق حياة أحد سكان هونج كونج، ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، حيث كشف التقرير أنه تمت إزالة اللعبة بسبب انتهاكات لقواعد جوجل المتعلقة بالألعاب المتعلقة بالأحداث الجارية.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فوفقا لمركز سياسة مطوّري برامج جوجل، تنص القواعد على أن الانتهاكات تشمل " الألعاب التى تفتقر إلى الحساسية فيما يتعلق بوفاة شخص حقيقي أو مجموعة من الأشخاص" و"الظهور وكأنهم يستفيدون من حدث مأساوي دون فائدة ملحوظة للضحايا".

وبحسب ما ورد أزالت أبل أحد التطبيقات في الصين بسبب تغطية الموقع لاحتجاجات هونغ كونغ، وأيضاً Blizzard وهي حاليًا هي النقطة المحورية في غضب اللاعبين بعد حظره لمحترفي رياضة Hearthstone من اللعب للتعبير عن دعمه للاحتجاجات.