شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: في مثل هذا اليوم بالفضاء.. أبولو 7 تجرى أول اختبار مأهول بالرواد فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى مثل هذا اليوم فى الفضاء، كانت أول رحلة مأهولة فى رحلات أبولو، التى نجحت رقم 11منها فى الوصول للقمر لأول مرة وهبوط البشر عليه، وكانت هذه المهمة المأهولة الأولى للمدار فقط وعلى متنها ثلاثة رواد.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، كانت المهمة التجريبية هى أبولو 7، التى انطلق فيها كل من الرائد والى شيرا ودون ايزيل ووالتر كونينجهام، حيث أعادت Apollo 7 تشغيل برنامج أبولو بعد أن تسبب حريق في مقتل ثلاثة رواد فضاء خلال بروفة إطلاق قبل 20 شهرًا.



رواد أبولو 7

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وكانت وكالة ناسا الأمريكية بحاجة لإثبات أن مركبة أبولو الفضائية الخاصة بها جيد، لذلك كانت هذه المهمة فى الحقيقة أكثر من رحلة تجريبية.

وعلى الرغم من أن المركبة الفضائية كانت تعمل بشكل جيد، إلا أن الطاقم حصل على القليل من المشكلات خلال 11 يومًا في الفضاء قضوها قبل العودة إلى الأرض.

فقد عانوا من دوار الحركة بعد الإطلاق، ثم أصاب شيرا بنزلة برد وكان الطاقم يتناقش باستمرار مع التحكم في المهمة وبعضهم البعض، ولا أحد من رواد الفضاء أبولو 7 عاد إلى الفضاء بعد ذلك.