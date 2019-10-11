الهاتف Nubia Red Magic 3S سيصل إلى الأسواق العالمية إبتداءً من 16 أكتوبر

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Nubia Red Magic 3 في شهر مايو الماضي، والنسخة المُحسنة Nubia Red Magic 3S في شهر سبتمبر الماضي. الهاتف Nubia Red Magic 3S كان متوفرًا في الصين منذ ذلك الحين مقابل 419$ لنسخة 8GB/128GB.

الآن أكدت لنا الشركة الصينية أن الهاتف Nubia Red Magic 3S سيصل إلى الأسواق العالمية بسعر أعلى قليلاً يبدأ من 479 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، وهي النسخة التي ستكون متوفرة باللونين الأسود والفضي، لأن النسخة الأرجوانية اللون ستكون متوفرة فقط مع 12GB من الذاكرة العشوائية و 256GB من الذاكرة الداخلية مقابل 599 دولار أمريكي.

القائمة الكاملة للأسواق العالمية التي ستحصل على الهاتف Nubia Red Magic 3S تشمل : الولايات المتحدة، كندا، الإتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، أستراليا، هونج كونج، اليابان، سنغافورة، إندونيسيا، تايوان، ماكاو. يمكن لجميع المعجبين من هذه البلدان والمناطق شراء الهاتف بدءًا من 16 أكتوبر من الموقع الرسمي للشركة.

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للتذكير، الهاتف Nubia Red Magic 3S الجديد يأتي مع أحدث المواصفات التقنية المتاحة في السوق اليوم، بما في ذلك المعالج +Snapdragon 855، والذاكرة التخزينية السريعة، ونظام التبريد بالسائل، فضلا عن نظام التبريد بالمروحة. وبالنسبة للتغيير الوحيد الملاحظ على مستوى التصميم، فهو تضمين شبكة التهوية في الواجهة الخلفية للهاتف والتي تتخذ الآن شكل الحرف Y.

وبغض النظر عن ذلك، فالهاتف Nubia Red Magic 3S الجديد يأتي كذلك مع شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. هناك أيضا مكبرات صوتية مزدوجة في الواجهة الأمامية وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل. وفيما يخص الواجهة الخلفية، فهي تضم كاميرا واحدة بدقة 48 ميغابكسل جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع.

فوق مستشعر بصمات الأصابع، لدينا شبكة التهوئة المصممة حديثًا. تفتخر شركة Nubia بتمكنها من تحسين نظام التبريد بنسبة كبيرة في الهاتف Nubia Red Magic 3S. ووفقا للشركة، يجب أن يؤدي هذا إلى تبريد الهاتف بشكل ملحوظ وتقليل درجة حرارة المعالج إلى 18 درجة مئوية. تضم جوانب الهاتف أيضًا أزرار الكتف الحساسة للمس والتي يمكن إعادة ضبطها في بعض الألعاب.

كما سبق وأشرنا، الهاتف Nubia Red Magic 3S الجديد يأتي كذلك مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع 8GB أو 12GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 256GB من الذاكرة الداخلية UFS 3.0. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الهاتف كذلك ببطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 27W. وفيما يخص نظام التشغيل، فالهاتف Nubia Red Magic 3S الجديد يأتي كما يمكنكم أن تتوقعوا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة RedMagicOS 2.1، ولكنه مؤهل بطبيعة الحال للحصول على تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل.