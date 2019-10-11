شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 8 معلومات عن رائد الفضاء الروسى "أليسكي ليونيوف" بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي اليوم "أليكسي ليونوف" في موسكو عن عمر يناهز 85 عامًا، والذى كان أحد رواد الفضاء من الحقبة السوفيتية، إذا كان أول رجل يقوم بالسير في الفضاء عام 1965، فيما قالت ناتاليا فيليمونوفا في تصريح لها :"توفي اليوم أليكسي ليونوف في موسكو بمستشفى بوردينكو بعد صراع مع مرض طويل".





كشف موقع “Phys” الأمريكي عن بعض المعلومات التي لا تعرفها عن ليونوف والتى نعرضها كما يلى:

- ولد ليونوف في 30 مايو 1934، في ليستفيانكا بالاتحاد السوفيتي

- انضم ليونوف إلى القوات الجوية السوفيتية في عام 1953.

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- اختير للتدريب كرائد فضاء في عام 1959، حيث درب 120 شخصاً ليصبحوا رواد فضاء.

- في 18 مارس 1965 أصبح أول شخص يسير في الفضاء حينما عمل كمساعد للطيار في رحلة "فوسخود 2".

- كان قائد رحلة "سويوز 19"، التي كانت جزء من مشروع أبولو سويوز التجريبي (15 يوليو - 21 يوليو عام 1975)، وقام بعدة بحوث علمية في مجال ارتياد الفضاء.

- عمل كـ "رسام" أيضاً، حيث قام متحف موسكو للفضاء بتكريمة من خلال عرض مثير، إذ أنه كان يخصص وقتا لأجل الفن وعالم الفضاء، فقد كان ليونوف سعيدا بجمع حبه للرسم والفضاء في آن واحد.

- لقب مرتين بـ "بطل الاتحاد السوفيتي" لقضائه 12 دقيقة و ٩ ثوان في الفضاء أثناء رحلته.

- حصل على العديد من الجوائز مثل وسام لينين، ووسام الصداقة الروسي.