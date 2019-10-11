شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موظفو أمازون انتهكوا خصوصية عملاء .. اعرف رد الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشاهد موظفو أمازون بعض الفيديوهات المأخوذة من داخل المنازل لأنظمة Cloud Cam الأمنية الخاصة بالشركة، وهو الأمر الذى أدى إلى مشاهدة العملاء بينما يمارسون الجنس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتيح الكاميرا الأمنية، التي ترتبط بمساعد الصوت أليكسا، للمستخدمين متابعة ما يحدث في منزلهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

ولكن الأزمة تتمثل فى أن العاملين في الشركة يراقبون ما يصل إلى 150 مقطع فيديو فى اليوم لهذه الكاميرات، والتى تكون مدتها من 20 إلى 30 ثانية، وبعضها يكون خاصا جدا، فوفقا لتصريحات الموظفين يتم التقاط لقطات لحظات حميمة داخل منازل الناس.

ولكن الشركة تنفى ذلك وتقول إنه لا تتم مراجعة اللقطات إلا إذا تم إرسالها طوعًا بسبب مشكلة، وأن العملاء يسيطرون على مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

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ويشارك عشرات الموظفين في رومانيا والهند في مراجعة مقاطع الفيديو، التى يراجعونها لمحاولة المساعدة في تدريب الذكاء الاصطناعي لـ Cloud Cam لاكتشاف الفرق بين التهديدات الحقيقية والأحداث العادية في المنزل.

يقوم الموظفون بتدوين مقاطع الفيديو لمساعدة الكمبيوتر على تحديد ما يجري والتمييز بين اللصوص والحيوانات الأليفة، ولكن أمازون قالت إن جميع المقاطع جاءت من موظفين وافقوا على اختبار البرنامج، ومن العملاء الذين أرسلوهم لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ولكن الحقيقة أنه لا يتم تحذير مالكي Cloud Cam من حيث الأحكام والشروط المتعلقة بحقيقة أن مقاطع الفيديو الخاصة بهم قد يشاهدها أشخاص حقيقيون.