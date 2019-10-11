شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختفاء غامض لتطبيق واتس آب من متجر جوجل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يبدو أنه حدث غريب، اختفى تطبيق واتس اب من متجر جوجل بلاي، حيث أبلغ المستخدمون أن التطبيق لم يعد يظهر في نتائج البحث بمتجر جوجل، كذلك فلم يتمكن المستخدمين الذين يرغبون في الانضمام إلى واتس اب لأول مره من تثبيت التطبيق عبر متجر جوجل على الأقل في الوقت الحالي.

وبحسب موقع “mspoweruser”، فإذا كنت قد قمت بتثبيت واتس اب مسبقاً وقمت بحذفه وتريد تثبيته مره أخرى، فيمكنك تثبيته، إذ يمكنك ذلك من خلال قسم "التطبيق المثبت مسبقًا" في متجر التطبيقات، وهذا بدوره يعني أن واتس اب لم يختف تمامًا من متجر التطبيقات، ولم يقم جوجل بإدراج التطبيق في القائمة السوداء.

ويبدو أن المستخدمين في جميع أنحاء العالم يواجهون المشكلة، لذلك فهي ليست مقتصرة على منطقة معينة، وتجدر الإشارة إلى أن المشكلة لم تعرقل وظائف التطبيق، مما يعني أن أولئك الذين يستخدمون التطبيق حاليًا لا يواجهون أية مشكلات.

ولا يزال سبب الاختفاء مجهولاً فربما يكون خلل أمني أو ربما يخطط واتس اب لتغيير جديد، ولكن على أي حال لا يمكن تثبيت واتس اب الآن على الرغم من إمكانية استخدامه بشكل طبيعى.