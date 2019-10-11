ميزة Google Stream Transfer تتيح لك نقل الأغاني والفيديوهات بين الأجهزة الذكية المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - الحل الأحدث من شركة جوجل لبث المحتوى يُدعى Stream Transfer. تسمح لك هذه الميزة بنقل الأغاني ومقاطع الفيديو والتدوينات الصوتية بين الأجهزة المتوافقة التي تدعم Chromeast ومكبرات الصوت الذكية مثل Google Home والشاشات الذكية مثل Google Home Hub. وفي الوقت الراهن، ميزة البث الجديدة متوافقة مع معظم تطبيقات الميديا الشهيرة مثل Youtube و Youtube Music و Spotify و Pandora، وستعمل من خلال التفاعل باللمس أو الأوامر الصوتية الموجهة للمساعد الرقمي Google Assistant أو من خلال تطبيق Google Home.

يمكن أن تكون هذه الميزة الجديدة مفيدة لتمرير الأغاني بين الغرف المختلفة أو مقاطع الفيديو بين الشاشات الذكية أو إلى أجهزة التلفزيون المزودة بـ Chromecast. الميزة اللطيفة الأخرى هي القدرة على نقل الأغاني من أحد مكبرات الصوت الذكية إلى مجموعة من مكبرات الصوت في تطبيق Home. يتم بالفعل حاليًا إطلاق ميزة Google Stream Transfer لأجهزة Chromecast و Google Home و Nest الذكية.