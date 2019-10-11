OnePlus ستقوم بتحديث جميع الأجهزة بعد OnePlus 5 إلى Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا اليوم، قامت شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 7T Pro في حدث خاص أقيم بالعاصمة البريطانية لندن. بدأ المؤسس المشارك Carl Pei هذا الحدث من خلال الحديث عن روم OxygenOS والذي يعتبره العديد من المستخدمين واحد من رومات الأندرويد الأفضل.

روجت شركة OnePlus أيضًا في هذا الحدث لمدى سرعتها في إصدار تحديثات الأندرويد لمستخدميها بفضل مجتمع OnePlus الذي يُساعد الشركة على إختبار التحديثات وإصدارها لمستخدميها. إستغرق الأمر 17 يومًا لكي تقوم شركة OnePlus بإصدار تحديث Android 10 للهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro.

بعد دعوة مدير هندسة الأندرويد في شركة جوجل، عاد Carl Pei إلى المسرح ليُعلن أن شركة OnePlus ستقوم بإصدار تحديث Android 10 لجميع أجهزة OnePlus التي تم إطلاقها منذ OnePlus 5. من المفترض أن يحصل الهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T على التحديث هذا الشهر بينما سيضطر ملاك OnePlus 5 و OnePlus 5T إلى الإنتظار حتى الربع الثاني من العام 2020 قبل الحصول على الإصدار الأحدث من نظام الأندرويد.