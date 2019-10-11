الهاتف Honor V30 Pro سيضم شاشة OLED، وكاميرا أساسية بدقة 60MP، والمزيد

فاطمة أيت طالب - دبي - سيكون Honor V30 بمثابة الهاتف الرائد التي ستقوم من خلاله العلامة التجارية الفرعية Honor بتحدي الهاتف Huawei Mate 30. وعلى ذكر ذلك، فقد ظهرت الآن بعض الصور الترويجية للهاتف على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهي الصور التي تكشف لنا بأن الهاتف سيضم وحدة مربعة الشكل للكاميرات في الخلف تذكرنا بسلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series.

سيتم إطلاق طرازين، وهما Honor V30 و Honor V30 Pro، وكلاهما سيضمان ثقبًا على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية. سيضم الهاتف Honor V30 Pro فعليًا كاميرتين في الثقب العريض الموجود في شاشة OLED الخاصة به، وسيحتوي الهاتف Honor V30 على كاميرا أمامية واحدة في شاشة LCD الخاصة به.

الكاميرا الخلفية هي الأكثر إثارة للإهتمام، ويُقال بأن الكاميرا الأساسية ستضم مستشعر بدقة 60MP وليس 64MP، مما يشير إلى أن هذا المستشعر لم نره بعد. الميزة الإضافية الأخرى في الهاتف Honor V30 Pro هي أنه سيضم أربع كاميرات بينما سيضم الهاتف Honor V30 ثلاث كاميرات. لم يتم الكشف عن تفاصيل كل كاميرا حتى الآن.

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سيتم تزويد الهاتف Honor V30 بالمعالج HiSilicon Kirin 990 الأحدث من شركة Huawei، بينما سيتم تزويد الهاتف Honor V30 Pro بالمعالج HiSilicon Kirin 990 5G.

الهاتف Honor V30 Pro سيحصل على بطارية أكبر بسعة 4200mAh، وتقنية الشحن السريع 40W SuperCharge. أما بخصوص الهاتف Honor V30، فهو يضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W، ولكن ليس هناك وجود للشحن اللاسلكي.

سيتم إطلاق الهاتفين Honor V30 و Honor V30 Pro هذا الشهر، وفقا للشائعات، وقد ينضم إليهما جيل جديد من الساعة الذكية Honor Watch Magic.