تسريب المواصفات الكاملة لحاسب جوجل Pixelbook Go

كشفت تسريب جديد عن المواصفات الكاملة لحاسب جوجل القادم من فئة كروم بوك (Chromebook) المسمى (Pixelbook Go)، إلى جانب تضمن التسريب لصور عالية الدقة وفيديو عملي كامل عن الجهاز.

وتظهر الصور جهاز حاسب محمول نموذجي – يحمله شخص يرتدي سترة “Jacquard by Google” الذكية من العلامة التجارية ‎Levi’s – بغطاء علوي ذو تشطيبات مماثلة لتشطيبات بعض هواتف بيكسل، وجانب سفلي ذو شكل غريب يتميز بلون أكثر عمقًا.

وتتشابه لوحة مفاتيح هذا الجهاز مع لوحة مفاتيح طراز (Pixelbook) السابق، في حين أن مكبرات الصوت الأمامية يبدو أنها قادرة على إخراج الصوت بجودة عالية.

وتوجد منافذ (USB-C) على كل جانب مع ضوء LED للشحن، ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر على اليسار، ويبدو أن تصميم الجهاز ليس بعيدًا عن تصاميم أجهزة حواسيب آبل المحمولة.

وإليك مجموعة كاملة من المواصفات التي قد تحتوي عليها أجهزة (Pixelbook Go)، اعتمادًا على كيفية تكوينها:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

Intel Core m3 أو Intel Core i5 أو Intel Core i 7.

إما 8 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

مكبرات صوت أمامية

كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل بدقة 1080 بيكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

رقاقة الأمان Titan C.

واي فاي عادي وبلوتوث.

شاشة بقياس 13.3 إنشًا تعمل باللمس بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 بدقة Full HD أو 4K.

منفذي USB-C (كل منهما مزود بضوء LED مصاحب).

منفذ سماعة الرأس 3.5 ميليمتر.

خيارين لونيين: الأسود Just Black والزهري Not Pink.

يذكر أن هناك بعض الأشياء المفقودة، مثل قارئ بصمات الأصابع، ودعم قلم Pixelbook الإلكتروني.

ولم تتمتع أجهزة الحاسب المحمولة السابقة من جوجل من فئة (Pixelbook) بشعبية كبيرة في الماضي، ومن المرجح أن يتبع (Pixelbook Go) المسار نفسه، لكن من الجيد التزام جوجل بأجهزة كروم بوك من خلال مجموعة أجهزتها الخاصة بالرغم من المبيعات الضعيفة.

ومن المفترض أن لا يكون (Pixelbook Go) الجهاز الوحيد الذي ستعلن عنه جوجل في حدثها بتاريخ 15 أكتوبر في مدينة نيويورك، إذ يتوقع أن تعلن عن تشكيلة هواتف بيكسل الجديدة (Pixel 4) و (Pixel 4 XL)، إلى جانب الجيل الثاني من مكبر الصوت الذكي (Nest Mini)، ومكبر الصوت (Nest Wifi) الجديد.