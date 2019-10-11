نمو مبيعات الحواسيب بفضل تحديث ويندوز 10

نمت مبيعات أجهزة الحواسيب الشخصية بين 1 في المئة و 3 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، وذلك وفقًا لشركات أبحاث السوق جارتنر Gartner وآي دي سي IDC.

وبعد ست سنوات من الانخفاض الفصلي لمبيعات أجهزة الحواسيب الشخصية، فإن عام 2018 كان مختلطًا، بأرباع سلبية وإيجابية، بينما كان أداء عام 2019 أفضل قليلاً، إذ كان الربع الأول سالبًا، ولكن الربعين الثاني والثالث إيجابيين.

وأشار محللو جارتنر وآي دي سي إلى دورة تحديث نظام التشغيل ويندوز 10 في سوق العمل كمساهمة في تحقيق مكاسب في الربع الأخير.

ومع بلوغ نظام التشغيل وندوز 7 مرحلة نهاية الدعم في 14 يناير 2020، فمن الواضح أن بعض الشركات تحاول الانتقال إلى ويندوز 10 في اللحظة الأخيرة.

وقالت جارتنر: إن التعريفات الجمركية الأمريكية على أجهزة الحاسب المحمولة المصنعة في الصين كان لها تأثير ضئيل، في حين حذرت آي دي سي من إمكانية وجود نية في الأفق لزيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على شركات تصنيع أجهزة الحاسب.

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يذكر أن جارتنر تستبعد الأجهزة اللوحية، مثل أجهزة آيباد (iPad) وأجهزة (OS) البديلة، مثل أجهزة كروم بوك (Chromebook) من حساباتها، بينما لا تستبعدها آي دي سي من حساباتها.

وقالت كلتا الشركتين: إن لينوفو؛ وإتش بي؛ وديل مثلت أكبر ثلاث شركات لتصنيع أجهزة الحواسيب على مستوى العالم، وشهدت أبل ربعًا سيئًا، إذ انخفضت مبيعاتها بنسبة 3.7 في المئة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لما ذكرته جارتنر، و 6.1 في المئة وفقًا لبيانات آي دي سي.

Gartner:

تقدر شركة جارتنر أن المبيعات العالمية لأجهزة الحواسيب قد ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة لتصل إلى 67 مليون جهاز في الربع الثالث من عام 2019.

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وكان أكبر ستة بائعين هم لينوفو؛ وإتش بي؛ ودل؛ وآبل؛ وأيسر؛ وأسوس، وشهدت كل من آبل وأسوس – ضمن المراكز الستة الأولى – انخفاضًا في شحنات الحواسيب الشخصية، بينما انخفضت بقية شركات السوق بنسبة 9.3 في المئة.

وشهدت لينوفو؛ وإتش بي؛ ودل نمواً مماثلاً، وقالت الشركة في بيان: ظلت دورة تحديث ويندوز 10 هي المحرك الرئيسي للنمو في جميع المناطق، وذلك بالرغم من أن حجم التأثير تباين وفقًا لظروف السوق المحلية ومرحلة دورة التحديث.

وأضافت “نمت شحنات الحواسيب الشخصية في اليابان بنسبة 55 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، وذلك بفضل دورة تحديث ويندوز 10 وتغيير ضريبة المبيعات، وساعد هذا النمو القوي في دفع إجمالي سوق أجهزة الحواسيب في جميع أنحاء العالم إلى النمو”.

IDC:

تقدر آي دي سي المبيعات العالمية لأجهزة الحاسب بنسبة 3.0 في المئة، لتصل إلى 70.4 مليون جهاز في الربع الثالث من عام 2019.

وكان أكبر خمسة بائعين في نتائجها هم لينوفو؛ وآبل؛ ودل؛ وإتش بي؛ وأيسر، حيث حلت لينوفو أولاً وإتش بي في المرتبة الثانية، تليها دل في المركز الثالث، في حين تراجعت آبل وأيسر إلى المركز الرابع والخامس، فيما تراجعت باقي الشركات بنسبة 3.2 في المئة.

وقالت الشركة في بيان: يجب تسريع الطلب التجاري حيث تعمل المؤسسات خلال الفترة المتبقية من الانتقال إلى نظام التشغيل ويندوز 10، ويمكن حساب عدد الأشهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة (EOS) لنظام التشغيل ويندوز 7.

وأضافت “مع اقتراب 14 يناير 2020، يجب أن يكون السوق التجاري قادرًا على استيعاب المخزون الإضافي على مدار الأرباع القليلة القادمة”.