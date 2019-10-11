تويتر تعود إلى ماك عبر تطبيق جديد لنظام macOS Catalina

أطلقت منصة تويتر تطبيق جديد لأجهزة ماك Mac، حيث يتوفر تطبيق تويتر الآن في متجر تطبيقات ماك (Mac App Store)، لكنه مخصص فقط للمستخدمين الذين يشغلون الإصدار الجديد (macOS Catalina).

وجرى تصميم تطبيق تويتر الجديد بواسطة إطار عمل كاتالينا (Catalina) المسمى (Catalyst)، والذي يسمح للمطورين بنقل تطبيقات آيباد (iPad) الخاصة بهم إلى ماك (Mac) مع عمل أقل من ذي قبل.

وأعلنت تويتر أنها ستدعم مبادرة (Catalyst) في مؤتمر آبل السنوي للمطورين (WWDC) لهذا العام في شهر يونيو، وذلك بالرغم من أن شركات أخرى، مثل نيتفليكس كانت أقل حماسة.

وكانت شركة آبل قد أصدرت نظام التشغيل (macOS Catalina) للجمهور في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويُعد تطبيق تويتر هو تطبيق (Catalyst) الأكثر شهرة حتى الآن.

وشكلت عودة تويتر إلى أجهزة ماك أمرًا كبيرًا عندما كشفت آبل عن المزيد من الخطط لإطار عمل مبادرة (Catalyst) في شهر يونيو، وبالرغم من تأخر ظهور التطبيق لمدة أسبوع، لكنه بدأ الآن بالظهور عبر متجر التطبيقات.

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كما أن التطبيق يدعم الوضع الداكن (Dark Mode)، مما يعني أن التطبيق سيتحول تلقائيًا بين الواجهة الداكنة والفاتحة استنادًا إلى إعداد نظام ماك.

ووفرت منصة تويتر تطبيقًا مخصصًا لأنظمة ماك لعدة سنوات، لكنها تراجعت عن دعمه العام الماضي، ووجهت المستخدمين نحو نسخة الويب بدلاً من ذلك، قائلة: إنها أنهت دعم التطبيق للتركيز على تجربة تويتر متسقة عبر المنصات.

وشرحت المنصة في تدوينة أن (Catalyst) يسهل على الشركة دعم ماك وآي أو إس على حد سواء، قائلة: يستخدم التطبيق الجديد قاعدة بيانات (iOS) الموجودة لدينا، بدلاً من بناؤها من قاعدة بيانات منفصلة، باتباع نفس الاستراتيجية الناجحة التي استخدمناها مع الويب لتوسيع عملائنا المدعومين.