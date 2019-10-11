شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: لدينا 140 مليون شركة تستخدم المنصة وتطبيقاتها كل شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن فيس بوك أن أكثر من 140 مليون شركة تستخدم تطبيقاتها كل شهر للعثور على عملاء جدد أو توظيف موظفين أو التواصل مع مجتمعاتهم، وقالت ميشيل كلاين، نائبة رئيس التسويق العالمى للأعمال، إن فيس بوك سيفتتح 17 من أكبر مكاتبها ومراكزها حول العالم، لاستضافة "Boost with Facebook Holiday Bootcamp"، وهو برنامج تدريبى مصمم لمساعدة الشركات الصغيرة وغير الربحية على تعلم كيفية تنمية أعمالهم والاستعداد لموسم عطلات التسوق.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقالت "كلاين" فى منشور: “نعلم أن العطلات هى واحدة من أكثر أوقات السنة ازدحاما بالنسبة للعديد من الشركات، لذلك فإن توفر الموارد والمهارات المناسبة لإدارة أعمالك خلال هذا الوقت أمر بالغ الأهمية"، حيث سترحب "Boost with Facebook Holiday Bootcamp" بالأعمال التجارية الصغيرة فى مكاتب فيس بوك فى مدينة نيويورك، مينلو بارك، أوستن، شيكاغو، لندن، دبلن، برلين، مدريد، وارسو، اسطنبول، لاغوس، جوهانسبرج، ساو باولو، مكسيكو سيتى وبوينس آيرس وسنغافورة والفلبين.

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يذكر أنه فى وقت سابق من هذا العام، مكّن فيس بوك الشركات من إدارة رسائلها من Messenger وInstagram Direct فى موقع واحد من علبة الوارد الخاصة بصفحة فيس بوك، وقالت شبكة التواصل الإجتماعى فيس بيان لها "خلال موسم العطلات، سنقدم ميزات جديدة لرسائل Instagram Direct لمساعدة الشركات على إدارة اتصالات العملاء بمزيد من السلاسة والكفاءة عبر تطبيقاتنا".

وأشار فيس بوك إلى إنه سيتم طرح أدوات مثل الردود الفورية للسماح للشركات تلقائيًا بالرد على الرسائل الأولية وإعطاء الأشخاص مزيدًا من المعلومات حول أعمالهم أو إعلامهم بوقت الاستجابة المعتاد، ويمكن للشركات أيضًا إعداد رسالة بعيدة لعدة أيام عندما تكون مغلقة أو فى إجازة وإنشاء ردود محفوظة للإجابة على الأسئلة الشائعة.