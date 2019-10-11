شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة بريطانية تكشف عن مسبار تعتزم إرساله إلى القمر عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم كشف النقاب فى لندن أمس الخميس عن مسبار من المزمع إرساله ليستكشف القمر عام 2021.

ويستند المسبار إلى مفهوم جديد إذ يتحرك على أربعة أرجل وليس على عجلات وسيرسل البيانات إلى السفينة الأم الأكبر حجما التى ستبث بدورها هذه البيانات إلى الأرض.

ووقعت شركة (سبيس بت) البريطانية الناشئة عقدا مع شركة الروبوتات الفضائية الأمريكية (أستروبوتيك) لتنقل المسبار على متن مركبتها "بيريجرين" التى ستحمل 14 أداة تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى القمر.

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وبمجرد هبوط المركبة على سطح القمر تسقط المسبار الذى سيحاول استكشاف أنابيب الحمم البركانية.

وتقول الشركة إن المسبار الجديد هو الأصغر على الإطلاق الذى يرسل إلى القمر ويتكون من قطع متاحة بالفعل ولم تصنع له خصيصا مما يجعله منخفض التكلفة.

وقال بافلو تاناسيوك مؤسس (سبيس بيت) ورئيسها التنفيذى لرويترز "نؤمن بأن المهم فى استكشاف الفضاء هو أن تكون هناك بعثات منخفضة التكلفة وهذا المسبار يوفر بعثات منخفضة التكلفة للغاية. إنه أرخص كثيرا جدا من أى منافس فى السوق".

وأضاف "فى المستقبل سنسوق هذا الروبوت عبر بيع البيانات التى نحصل عليها من على سطح القمر.. بيانات قيمة للغاية من أجل بعثات البشر المستقبلية إلى القمر. كما أننا نخطط للإنتاج المحتمل لهذا المسبار بكميات بما يمكننا من استكشاف نظامنا الشمسى وارسال بعثات منخفضة التكلفة إلى القمر وما وراءه".