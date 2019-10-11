تكنولوجيا: نفوق أول بقرة مستنسخة فى العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفقت أول بقرة مستنسخة فى العالم بسبب الشيخوخة وذلك داخل مركز أبحاث في وسط اليابان عن 21 عاما وثلاثة أشهر. وذكر مسئولون محليون في مدينة كانازاوا باليابان أن البقرة (كاجا) نفقت فى مركز أبحاث الماشية "ايشيكاوا"، وكانت توأم البقرة (نوتو) التى نفقت فى مايو من العام الماضى. Advertisements يذكر أن متوسط عمر الأبقار هو 20 عاما، وولدت فى يوليو عام 1998 فى دراسة أبحاث مشتركة مع جامعة كينداى، واستخدم العلماء نفس تكنولوجيا استنساخ النعجة دولى البريطانية أول حيوان مستنسخ فى العالم التى ولدت عام 1996.

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