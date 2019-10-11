الإعلان رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7T Pro و OnePlus 7T Pro McLaren Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف OnePlus 7T Pro، وهو يأتي بنفس تصميم الهاتف OnePlus 7 Pro ولكنه يأتي مع بعض الترقيات على مستوى المواصفات التقنية. وعندما يتعلق الأمر بنسخة McLaren Edition، فهي تستلهم شكلها الخارجي من أسطورة السباقات.

يضم الهاتف OnePlus 7T Pro المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB من نوع UFS 3.0. وفي حالة إذا كنت ترغب في الحصول على 12GB من الذاكرة العشوائية، فسوف يتوجب عليك شراء نسخة McLaren Edition.

التغيير الكبير الآخر هو أن الهاتف يدعم الآن تقنية الشحن السريع Warp Charge 30T، وهي تقنية الشحن التي تُعتبر أسرع بنسبة 23% من تقنية الشحن السريع Warp Charge 30 التي رأيناها لأول مرة في الهاتف OnePlus 7. في حين أن هذه ليست تقنية الشحن الأسرع في السوق إلا أنها لا تزال تقنية مثالية.

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على الرغم من أن دقة الكاميرا الأمامية المُنبثقة ظلت على حالها من دون تغيير في حدود 16 ميغابكسل، فإن الكاميرات الثلاثة الموجودة في الخلف حصلت على ميزة جديدة، وهي وضع الماكرو الذي تم إستعارته من الهاتف OnePlus 7T. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف OnePlus 7T Pro الجديد يضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل.

يأتي الهاتف OnePlus 7T Pro McLaren Edition مع 12GB من الذاكرة العشوائية ومع 256GB من الذاكرة الداخلية. مع هذا الهاتف، أنت تحصل أيضًا على غطاء واقي مصنوع من جلد ألكانتارا الناعم، وهو الجلد الذي يبدو شائعًا في عالم السيارات.

سيتم إطلاق كل من OnePlus 7T Pro و OnePlus 7T Pro McLaren Edition مع نظام Android 10. وسيحتوي الهاتف OnePlus 7T Pro McLaren Edition على بعض الميزات الحصرية، مثل خلفيات وأيقونات ماكلارين، والإشعارات أيضا التي تضيء الجوانب المُنحنية في الشاشة.

الهاتف OnePlus 7T Pro سيكون متوفرًا في أوروبا في الأسبوع المقبل مقابل 760 يورو، وهو نفس السعر الذي تم به إطلاق نسخة 8GB/256GB من الهاتف OnePlus 7 Pro. أما بالنسبة للهاتف OnePlus 7T Pro McLaren Edition، فهو سيصل إلى السوق في اليوم 5 نوفمبر وسيُكلف 860 يورو. وبغض النظر عن أوروبا، فالهاتف OnePlus 7T Pro سيصل أيضًا إلى الهند والصين وهونغ كونغ.