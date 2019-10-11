شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يدلى بشهادته أمام مجلس النواب الأمريكى 23 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الخدمات المالية فى مجلس النواب الأمريكى أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيس بوك، سيدلى بشهادته أمام اللجنة فيما يتعلق بالعملة الإلكترونية المحتملة "ليبرا" فى 23 أكتوبر الجارى.

وبحسب موقع TOI الهندى، تواجه الشركة تدقيقًا متزايدًا من المشرعين الأمريكيين، وسيكون زوكربيرج الشاهد الوحيد فى جلسة استماع بعنوان "دراسة لفيس بوك وتأثيرها على قطاعات الخدمات المالية والإسكان"، فيما سيكون هذا أول ظهور له أمام لجنة تابعة للكونجرس الأمريكى منذ أبريل 2018 ، رغم أنه كان فى الشهر الماضى فى الكابيتول هيل للاجتماع على انفراد مع بعض المشرعين.

وأكد فيس بوك أن زوكربيرج سيشهد، خاصة أن أكبر شركة فى العالم لوسائل التواصل الاجتماعى تواجه تدقيقًا من المشرعين، ولجنة Federal Trade Commission ومجموعة من المحامين العامين فى الولاية.

يذكر أنه فى يوليو الماضى بعثت "ماكسين ووتر" رئيسة اللجنة برسالة إلى فيس بوك تطلب فيها تعليقًا فوريًا على العملة الرقمية المقترحة "ليبرا" والمحفظة الرقمية "كاليبرا"، وكانت لجنة الخدمات المالية قد عقدت جلسة استماع بعنوان "فحص العملة الرقمية المقترحة من فيس بوك وتأثيرها على المستهلكين والمستثمرين والنظام المالى الأمريكي".