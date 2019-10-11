شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تسعى لإطلاق مركبة قمرية صغيرة فى 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكسيم ليتفاك، مدير مختبر التحليل الطيفى للنيوترونات والأشعة في قسم أبحاث الكواكب النووية بمعهد بحوث الفضاء، أن روسيا تخطط لإطلاق مركبة قمرية صغيرة لجمع عينات من تربة القمر، بحسب روسيا اليوم.

وقال ليتفاك، في ندوة موسكو الدولية العاشرة حول دراسة النظام الشمسي، "تقرر سابقا أن تتكون المركبة القمرية الصغيرة "لوناخود-28" من قاعدة الهبوط، وتكون مهمتها أخذ عينات من تربة القطب الجنوبي للقمر"، ولكن "يقترح حاليا ألا تقتصر مهمتها على جمع عينات من تربة القمر، بل وأيضا أن تكون روفرا متوسط الحجم".

وعرض ليتفاك نموذجا لهذه العربة القمرية، مشيرا إلى أن كتلتها ستكون 30-100 كيلوجرام وتسير بسرعة ما فوق 3 كيلومتر فى الساعة إلى مسافة 30 كيلومترا وتعمل لمدة سنة كاملة، مشيرا إلى أن العلماء يقترحون هبوط "لوناخود-28" بجانب المركبة "لوناخود-27" التي من المقرر إطلاقها عام 2025، لنقل عينات التربة التي جمعتاها معا.