شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يستكمل جلساته حول التكنولوجيا والمجتمع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كجزء من سلسلة محادثاته حول التكنولوجيا والمجتمع، اجتمع "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك مع الدكتور جو ديريسى والدكتور ستيف كويك، الذى يقود مؤسسة Chan Zuckerberg Biohub، وهو مركز أبحاث غير ربحى يجمع العلماء والمهندسين من ستانفورد وبيركلي و UCSF .

وبحسب ما نشره زوكربيرج عبر مدونته الخاصة، تحدثوا عن كيفية تسريع التكنولوجيا للبحوث الصحية، والتطورات الجديدة التى يشعرون بها أكثر من غيرهم، وكيفية استعادة الثقة فى العلوم، وماذا يمكن أن تعنيه الأشياء القابلة للارتداء لمستقبل الصحة.

ويعد "جوزيف ديريسي" عالم كيمياء حيوية أمريكي متخصص في البيولوجيا الجزيئية، والطفيليات، وعلم الجينوم، وعلم الفيروسات، وعلم الأحياء الحسابي، أما "ستيفين كويك" فهو عالم أمريكي ومخترع ورجل أعمال أمريكي، وقد حصل على بكالوريوس العلوم في الفيزياء و M.S