كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تويوتا تكشف عن سيارة هيدروجينية لمنافسة تيسلا

كشفت شركة تويوتا عن سيارة سيدان تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني معاد تصميمها بالكامل، اليوم الجمعة، في أحدث محاولة لإحياء الطلب على التكنولوجيا المتخصصة التي تأمل أن تصبح سائدة.

وتواجه المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني وقتًا عصيبًا في العالم الحقيقي، إذ لديهم كل المزايا البيئية للسيارات الكهربائية مع سرعة التزود بالوقود مثل سيارات البنزين، لكن بدون وجود أماكن للتزود بالوقود، فإن أفضل سيارة في العالم لا قيمة لها في الأساس.

وتعمل أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان على تطوير سيارات تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني منذ أكثر من عقدين من الزمن، لكن هذه التكنولوجيا تراجعت بسبب الصعود السريع للسيارات الكهربائية المنافسة التي تعمل بالبطاريات والتي تروج لها أمثال شركة تيسلا.

وقبل بدء معرض طوكيو للسيارات بتاريخ 24 أكتوبر، كشفت تويوتا عن نموذج أولي لسيارة الهيدروجين سيدان الجديدة المبنية على المنصة نفسها مثل سيارة (LS coupe) الفاخرة التابعة للعلامة التجارية لكزس.

وقالت الشركة: إن نموذج ميراي (Mirai) الجديد يتمتع بمدى قيادة أطول من سابقه، مع إعادة تصميم خلايا الوقود وخزانات الهيدروجين بالكامل.

وقال يوشيكازو تاناكا Yoshikazu Tanaka، كبير مهندسي ميراي (Mirai) الجديدة: أردنا صنع سيارة يرغب الناس في شرائها حقًا، وليس فقط لأنها سيارة صديقة للبيئة، بل لأنها ممتعة أثناء القيادة.

وتتميز السيارة بتصميم رياضي مع قاعدة عجلات أطول وشاسيه سفلي منخفض بشكل ملحوظ عن الجيل الأول من ميراي، والذي يشبه السيارة الهجينة من طراز بريوس (Prius).

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ووفقًا للشركة، فإن السيارة الجديدة تتمتع أيضًا بتحسن بنسبة 30 في المئة في مدى القيادة مقارنة بمدى 700 كيلومتر (435 ميلًا) للنموذج السابق.

وأوضح كبير مهندسي ميراي (Mirai) الجديدة أن تكلفة النموذج الجديد من السيارة أقل من سابقه بسبب التحول إلى الإنتاج الضخم، حيث يتم تجميع النموذج الحالي في الغالب بواسطة اليد.

ويكلف النموذج السابق من ميراي المستهلكين زهاء 5 ملايين ين (46500 دولار) بعد الدعم في اليابان، وهي واحدة من ثلاث سيارات تعمل بخلايا الوقود المتاحة للمستهلكين، إذ تبيع هيونداي سيارة (Nexo)، بينما تؤجر هوندا سيارة (Clarity).

وباعت شركة تويوتا أقل من 10 آلاف سيارة ميراي (Mirai)، والتي وصفتها بأنها ستغير قواعد اللعبة عند إطلاقها قبل خمس سنوات، وعلى النقيض من ذلك، فقد باعت تيسلا 25 ألف سيارة سيدان (Model S) العاملة بالبطاريات خلال عام ونصف.

ورفضت شركة تويوتا الكشف عن سعر النموذج الجديد من سيارة ميراي (Mirai)، وقالت: إنه سيكون متاحًا في أواخر العام المقبل في اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا، بحسب موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.