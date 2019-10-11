كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن عدسة مسطحة للهواتف أرق من الشعرة بعشرين مرة

يبدو أن هناك شكوى واحدة رئيسية من أحدث التقنيات عالية الجودة لهاتف آيفون 11، وهي عتبة العدسة السميكة لنظام الكاميرا الثلاثية، في الهاتف الذكي.

ويقول المهندسون إنهم صمموا عدسة أرق آلاف المرات من العدسات التقليدية وأدق 20 مرة من شعرة الإنسان، ويمكن أن تحل مشاكل الجزء الخلفي من الزجاج الأملس.

وبدل أن تكون منحنية مثل نظيراتها، فإن العدسة الجديدة مسطحة، وتنحني للضوء مباشرة على مستشعر الكاميرا، بدلاً من التقاط الضوء عن كائن وثنيه قبل أن يصل إلى المستشعر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وطُورت العدسة من قبل مهندسين في جامعة يوتا، يعتقدون أنه يمكن استخدامها لتسطيح المطبات في الكاميرا، ويمكن أن تشكل إضافة مهمة للطائرات دون طيار، وكاميرات الرؤية الليلية لأغراض عسكرية.

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وقال المؤلف المشارك، وطالب الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية مونغورول نيم: “عدستنا أخف وزناً، وأنحف آلاف المرات، لكن أداءها يمكن أن يكون جيداً مثل العدسات التقليدية”.

وتضيء العدسة التقليدية المنحنية الضوء الذي ينعكس على جسم ما، وتثنيه قبل أن يصل في نهاية المطاف إلى مستشعر الكاميرا الذي يشكل الصورة الرقمية.و لكن هذه العدسة الجديدة تضم العديد من التركيبات المجهرية، وينحني الضوء في كل منها في الاتجاه الصحيح عند المستشعر.

وطور الفريق تصنيعها بنوع جديد من البوليمر، إلى جانب خوارزميات يمكنها حساب الأبعاد الدقيقة للعدسة، لتكون مسطحة بدل منحنية وأنحف 20 مرة من الشعرة، مع إمكانية إضافية لاستخدامها في التصوير الحراري للرؤية في الظلام.