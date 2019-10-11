شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. وكالة الفضاء الهندية تكشف عن صور القمر الأعلى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة الفضاء الهندية الصور الأعلى جودة لسطح القمر من المدار، حيث تكشف الصور التي التقطتها المركبة الفضائية تشاندرايان -2 عن منطقة من القمر تقع على بعد فوهة بوجوسلافسكي على امتداد 8.7 ميل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تكشف اللقطة التي تم التقاطها من 62 ميلاً فوق سطح القمر عن الصخور والحفر بدقة 12 بوصة (30 سم).



صورة القمر

وتدرس مهمة تشاندرايان -2 طوبوغرافيا القمر وتكوينه الكيميائي وتوزيع معادنه، وتحتوي على ثمانية أدوات علمية مختلفة لدراسة القمر من بينها جهازي تصوير، ويلتقط الجهاز صور عالية الدقة لسطح القمر بينما يدور المسبار حول القمر مرتين.

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صورة القمر 2

ووفقًا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية ، فإن أحدث نقل للبيانات من المركبة الفضائية يشمل أكثر الصور جودة على الإطلاق من منصة مدارية حول القمر.

وهذه الصور من كاميرا Orbiter High Resolution تتبع الصور التي التقطتها كاميرا رسم الخرائط Terrain Mapping في أغسطس، ومع ذلك، تم استخدام الأداة الأخرى لالتقاط الحفر التي كانت موجودة في المنطقة القطبية الشمالية للقمر، على عكس بوغوسلافسكي، التي تقع بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.