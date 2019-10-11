الموجز
يضم متصفح أوبرا عدة مزايا مهمة تجعل الكثير من المستخدمين يفكرون بالانتقال إلى استخدامه بدلاً من المتصفحات الأخرى، خصوصاً مع التحسينات المتسارعة التي شاهدناها على المتصفح في الفترة الأخيرة.
أعلنت أوبرا عن تحديث جديد يمكنه حجب ومنع عمل سكربتات التتبع والرقابة لحماية جهزك، مما يزيد من سرعة التصفح بشكل طفيف.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية مواقع الويب تستخدم سكربتات وشيفرات برمجية معينة لتتبع مستخدميها حول الشبكة، وكذلك الشبكات الاعلانية لفهم المستخدمين بشكل أفضل لاستهدافهم بإعلانات تلائم اهتماماتهم.
بالرغم أن معظم تلك السكربتات لا تهدف تتبع ورقابة المستخدم للتجسس عليه، لكنها مزعجة للمهتمين بخصوصيتهم، لذا جاء أوبرا 64 بميزة حجب تلك السكربتات ما يعني سرعة في أداء المتصفح وتحميل الصفحات بنحو 20%.
توفر كل المتصفحات الشهيرة مثل كروم و فايرفوكس إضافات خارجية لمنع تتبع المواقع للمستخدمين، لكن أوبرا اختصر الأمر وأضاف الميزة بشكل مباشر ومدمج في المتصفح بدون الحاجة لإضافات.
والجدير ذكره أن أوبرا أصبح يهتم أكثر بخصوصية وأمان المستخدم، منذ عام 2016 أضافت خاصية حجب الإعلانات بدون إضافات، وبعدها ميزة الشبكات الافتراضية VPN أيضًا بدون إضافات.
وأتاح أوبرا التحديث الجديد للتحميل على ويندوز وماك ولينكس.
كانت هذه تفاصيل خبر لحجب الإعلانات وحماية جهازك من التتبع والرقابة.. تحديث جديد لمتصفح «أوبرا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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