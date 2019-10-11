شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وايمو" الأمريكية تستعد لطرح سيارات أجرة بدون سائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وايمو التابعة لألفابيت الشركة الأم لجوجل، رسائل عبر البريد الإلكترونى لمجموعة محددة من العملاء لإبلاغهم بأن السيارات بدون سائق الخاصة بها سيتم طرحها قريبا، إذ تستعد للكشف عن أسطول من سيارات الأجرة التى لا تحتاج إلى أى سائق للتحكم بها.

وقد تلقى كل من عملاء وايمو و وايمو One فى وقت مبكر رسالة بريد إلكترونى، والتى تقول إن الشركة كانت تقوم باختبار تقنية القيادة الذاتية وتعمل على تحسينها، وأن عملاؤها قد يرون سيارات وايمو بدون سائق قريبا، لذا قررت إرسال هذه الرسالة الجديد حتى لا يفاجئوا عند طلب سيارة أجرة وتصل إليهم بدون سائق.

وقالت وايمو براسالتها: "كن مطمئنًا، ما زالت وايمو تعتنى بك؛ هذه هى الخطوة التالية فقط بينما نسير على الطريق نحو مستقبل القيادة الذاتية الكامل".

جدير بالذكر تعتبر وايمو البالغة من العمر عشر سنوات رائدة فى سباق القيادة الذاتية، لكن الوصول إلى القيادة الكاملة والآمنة بدون سائق لا يزال يمثل تحديًا، حيث تسعى الشركات فى هذا المجال إلى تعويض تكاليف البحث والتطوير".