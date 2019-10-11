شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: مركبة Crew Dragon تحمل أول فريق بشرى على متنها فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لـSpaceX، إن مركبة Crew Dragon الفضائية يمكنها أن تنقل أول فريق من البشر لها قبل نهاية العام، حيث سيمكنها إرسال رواد الفضاء في ديسمبر إذا كانت اختبارات السلامة تسير وفق المخطط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف ماسك فى تغريدة على حسابه بتويتر، إن كلاً من كبسولة Crew Dragon وصاروخ Falcon 9 المصمم لدفعها إلى الفضاء في طريقهما لإنهاء الاختبارات في الأسابيع العشرة المقبلة.

وعلى الرغم من أن هذه التقديرات مثيرة نوعًا ما إلا أن ماسك اشتهر بأنه يضع جداول مبالغ فيها، حيث إنه يضع وقت قليل جدا لأمور قد تحتاج للكثير من الوقت، ومن ذلك ما قاله بشأن شركته Tesla بأنها ستعمل على تطوير سيارات مستقلة بالكامل بحلول عام 2017، ولكنها لم تستطع القيام بذلك إلى الآن.

Advertisements

وسيشمل الاختبار المقبل على إطلاق المركبة على ارتفاعات عالية وتتمثل مهمتها في إحباط الكبسولة أثناء السرعة العالية، وهي النقطة الأكثر صعوبة في الإطلاق، وفي أبريل الماضى، كانت SpaceX تختبر إجهاض Dragon عندما تسبب خطأ في تدمير كبسولة SpaceX’s Crew Dragon واحتراقها.

ويعمل حاليًا على هذا الاختبار بعد الكثير من العمل، حيث أنه اختبار حيوى كنوع من الدفاعات القوية في عمليات الإطلاق المستقبلية مع رواد فضاء، فلقد تم تصميمها لتوجيه الكبسولة بأمان بعيدًا عن الصاروخ في حالة الطوارئ.