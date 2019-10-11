شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاحتباس الحرارى يهدد بانقراض 389 نوعًا من الطيور بأمريكا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشرته جمعية أودوبون الوطنية، أن 389 من أصل 604 أنواع من الطيور التى تم تقييمها فى الدراسة، ستكون عرضة لخطر الانقراض إذا استمر ارتفاع درجات حرارة الأرض على هذا النهج.

ووجد الباحثون أن زيادة حرائق الغابات ودرجات الحرارة والأمطار الغزيرة التى يغذيها تغير المناخ، من بين المخاطر التى تتعرض لها الطيور فى جميع أنحاء القارة.

تشمل الأنواع المهددة بالانقراض بعضًا من الطيور الأكثر شيوعًا الموجودة فى أمريكا الشمالية، مثل أمريكان روبن، وجولد فينش الأمريكي.

تشير الدراسة التى استخدمت أكثر من 70 مصدرًا للبيانات، بالإضافة إلى 140 مليون سجل للطيور، أنه إذا استمرت اتجاهات الاحتباس الحرارى، فلن تكون الطيور هى النوع الوحيد المعرض للخطر.

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وقال بروك باتمان، كبير علماء المناخ فى جمعية أودوبون الوطنية فى بيان إن الطيور تعد من المؤشرات المهمة، لأنه إذا تم كسر النظام البيئى للطيور، فسيؤثر قريبًا على البشر أيضا.

وتظهر نتائج الباحثين أن الطيور التى تعيش بالقرب من القطب الشمالى تواجه الخطر الأكبر، فهى معرضة خطر الانقراض إذا ارتفعت درجات الحرارة.