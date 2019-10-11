أوبو تعلن رسميًا عن Reno Ace مع أسرع تقنية شحن في السوق

أعلنت شركة (أوبو) يوم الخميس عن هاتفها الذكي (رينو أيس) Reno Ace، الذي يعد الأحدث في سلسلة (رينو) وينتمي إلى فئة الهواتف الرائدة، إذ يقدم مواصفات متقدمة، بما في ذلك شاشة بتردد 90 هرتز، ومعالج سنابدراجون 855+، وأربع كاميرات خلفية.

ويمتاز هاتف (رينو أيس) الجديد بأنه يدعم أسرع تقنية للشحن في السوق – SuperVOOC 2.0 – التي أعلنت عنها الشركة الصينية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ومع التقنية الجديدة يمكن شحن بطارية الهاتف التي تأتي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة بنسبة 100% خلال 30 دقيقة، وتدعم هذه التقنية الشحن باستطاعة 65 واط.

ويقدم هاتف (رينو أيس) من أوبو شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.5 بوصات وبدقة 2,400×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9، بالإضافة إلى معدل التحديث البالغ 90 هرتز، مما يجعل الهاتف مثاليًا لألعاب الفيديو السريعة. وتحتوي الشاشة على نتوء على شكل قطرة ماء، وفيه الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميجابكسل، كما أن الشاشة تحتوي على حساس البصمة، ومكبرات صوت إستريو.

وعلى ظهر الهاتف، هناك أربع كاميرات، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX586، أما الكاميرا الثانية، فهي بدقة 13 ميجابكسل مع تقريب هجين بمعدل 5X، والثالثة بدقة 8 ميجابكسل للتصوير العريض، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الأحادي اللون.

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وداخليًا، يحتوي (رينو أيس) على معالج من نوع (كوالكوم سنابدراجون 855+)، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 أو 12 ميجابكسل، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت ومن نوع UFS 3.0. ويمتاز الهاتف بأنه يحتوي على أنابيب لتشتيت الحرارة، وذلك بغية تبريده أثناء المهام المكثفة، مثل اللعب.

ويمتاز هاتف أوبو بأنه يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 6.1 الخاصة بالشركة، والقائمة على نظام التشغيل أندرويد 10.

وتعتزم الشركة الصينية طرح هاتف (رينو أيس) باللونين الأرجواني، والأزرق، وذلك بسعر يعادل 422 دولارًا أمريكيًا لطراز 8 جيجابايت / 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 450 دولارًا أمريكيًا لطراز 8 جيجابايت / 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 534 دولارًا أمريكيًا لطراز 12 جيجابايت / 256 جيجابايت.