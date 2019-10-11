كوك يدافع عن قرار إزالة تطبيق HKmap.live ويوضح السبب

دافع (تيم كوك) – الرئيس التنفيذي لشركة آبل – اليوم الخميس عن قرار الشركة إزالة تطبيق لتعقب الشرطة يستخدمه المتظاهرون في هونج كونج من متجر التطبيقات التابع لها، وذلك وفقًا لنسخة من خطاب موجه إلى موظفي الشركة اطلعت عليه وكالة رويترز، وأكدته آبل.

وفي رسالة على موقع داخلي لشركة آبل، قال كوك: إن المعلومات الموجودة في التطبيق، بما في ذلك المواقع التي يُشاركها المستخدمون الآخرون لنقاط التفتيش التابعة للشرطة ونقاط التجمع للاحتجاج، هي شيء “حميدة”. وأضاف: “ليس سرًا أنه يمكن استخدام التقنية للخير أو الشر. وهذه الحالة ليس استثناءً”.

وكتب كوك أن آبل اعتمدت قرارها على “معلومات موثوق بها” من كل من شرطة هونج كونج ومستخدمي آبل في هونج كونج بأن التطبيق قد استُخدم “على نحو ضار لاستهداف الضباط الأفراد للعنف ولإلحاق الضرر بالأفراد والممتلكات حيث لا توجد شرطة”.

وقال كوك: “هذا الاستخدام يجعل التطبيق ينتهك قانون هونج كونج”. وأضاف: “وبالمثل، إن إساءة الاستخدام الواسعة النطاق تنتهك إرشادات متجر التطبيقات التي تحظر الأذى الشخصي”.

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وكانت شركة آبل قد اتخذت القرار بعد يوم من قيام إحدى الصحف الحكومية الصينية بكتابة تعليق ينتقد الشركة لموافقتها على التطبيق.

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وكتب كوك في خطابه: “المناقشات الوطنية والدولية سوف تبقى بعدنا جميعًا، وعلى الرغم من أهميتها، فإنها لا تحكم الحقائق”. وأضاف: “في هذه الحالة، قمنا بمراجعتها بدقة، ونعتقد أن هذا القرار يحمي مستخدمينا بصورة أفضل”.