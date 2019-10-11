(ون بلس) تعلن رسميًا عن هاتفها الأقوى OnePlus 7T Pro

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus اليوم الخميس رسميًا عن هاتفها الذكي (ون بلس 7تي برو) OnePlus 7T Pro، الذي يأتي بعد أسبوعين من الإعلان عن هاتف (ون بلس 7تي) OnePlus 7T، ويختلف عنه في التصميم، وبعض المواصفات.

وبالمقارنة مع هاتف (ون بلس 7تي)، يمتاز هاتف (ون بلس 7تي برو) الجديد بأن شاشته تأتي بدون نتوء، وأن الكاميرا الأمامية منبثقة، كما أن الكاميرات الخلفية الثلاث، وُضعت في نظام رأسي، وليس أفقي داخل دائرة، كما في (ون بلس 7تي).

كما يمتاز هاتف (ون بلس 7تي برو) الجديد بأنه يأتي مع McLaren Edition الذي يمتاز بتصميم الخارجي المستوحى من شركة صناعة سيارات السباق البريطانية (ماك لارن) McLaren.

وفيما يتعلق بالمواصفات، يحتوي هاتف شركة (ون بلس) الجديد معالج (كوالكوم سنابدراجون 855+) الذي يقدم ترددًا أعلى، وأداءًا في الرسوميات أفضل بنسبة 15%، وذلك بما يتماشى مع شاشة الهاتف التي تعمل بتردد 90 هرتز من أجل ألعاب الفيديو السريعة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: Advertisements

ويقدم هاتف (ون بلس 7تي برو) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع (يو إف إس 3.0) UFS 3.0 وبسعة 256 جيجابايت. وذلك للنسخة القياسية، أما إصدار McLaren فهو يقدم 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويمتاز الجهاز بدعم تقنية الشحن السريع (وارب شارج 30تي) Warp Charge 30T، التي توفر شحنًا أسرع بنسبة 23% مقارنة بشاحن 30 واط الذي جاء مع هواتف (ون بلس 7).

وتأتي كاميرا الهاتف الأمامية المنبثقة بدقة 16 ميجابكسل، أما الكاميرات الخلفية الثلاث فهي تدعم وضع (ماكرو)، وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية التي تستخدم مستشعر (آي إم إكس 586) IMX586 من سوني، وهي تمتاز بفتحة عدستها الواسعة f/1.6. أما الكاميرا الثانية في الهاتف، فهي بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع تقريب بصري بمعدل 3X مع مثبت صورة بصري، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 16 ميجابكسل للتصوير العريض بزاوية 117 درجة. ويمتاز الهاتف بأنه يدعم التسجيل البطيء بمعدل 960 إطارًا في الثانية عند دقة 720p.

وبرمجيًا؛ يعمل الهاتف بنظام التشغيل (أوكسجين أو إس 10) OxygenOS 10 – القائم على نظام التشغيل أندرويد 10 – أما إصدار McLaren، فهي تأتي مع مزايا حصرية، بما في ذلك خلفيات شاشة وأيقونات مستوحاة من شركة McLaren.

وتعتزم (ون بلس) طرح هاتف (ون بلس 7تي برو) الجديد اعتبارًا من يوم الخميس المقبل في أوروبا، وذلك بسعر 760 يوروًا للنسخة القياسية، أما إصدار McLaren فسوف يتوفر اعتبارًا من 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسعر 860 يوروًا. وبالإضافة إلى أوروبا، تعتزم الشركة طرح الهاتف في الهند، والصين، وهونج كونج.