شقيق تاجر المخدرات الشهير (بابلو إسكوبار) يهدد بهزيمة إيلون ماسك وآبل

أفاد موقع (ذا نكست ويب) TheNextWeb اليوم الخميس بأن شركة (إسكوبار) Escobar التي يملكها (روبرتو دي خيسوس إسكوبار جافيريا) – شقيق تاجر المخدرات الكولومبي الشهير (بابلو إسكوبار) – والتي تعد المالك الشرعي المعلن للعلامة التجارية (بابلو إسكوبار) ربحت نزاعًا قانونيًا بقيمة 3 ملايين دولار، وحصلت بموجبه على ملكية نطاق (PabloEscobar.com).

وقال الموقع التقني: إن النطاق غير نشط حاليًا، لكن ذلك لن يدوم طويلاً. إذ تخطط الشركة لإطلاق موقع على شبكة الإنترنت بحلول عام 2020، حيث ستبيع منتجات (بابلو إسكوبار)، بما في ذلك قاذف اللهب الشهير، وهي الفكرة التي زُعم أن (إيلون ماسك) سرقها من شركة إسكوبار.

وقال مدير العمليات في الشركة (دانيال رايتبرج) لموقع (ذا نكست ويب): “نعم! سيكون قاذف اللهب متاحًا بسعر 249 دولارًا أمريكيًا للقطعة الواحدة”. وأضاف: “سيتراجع إيلون ماسك قريبًا، فنحن نستعد لبعض القضايا الكبيرة ضده. سوف يندم على عدم الدفع لنا، تمامًا مثلما ندم على ذلك الجميع”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إسكوبار (أولوف جوستافسون) لموقع (ذا نكست ويب): إن موقع (PabloEscobar.com) سوف يقدم أيضًا “تقنية رائدة”، وقال: “نحن الآن بصدد إطلاق شركة تقنية بقيمة 50 مليون دولار ستهزم شركة آبل بسهولة … وهناك المزيد!”.

وكانت شركة (إسكوبار) قد رفعت في 28 آب/أغسطس الماضي قضية لدى (منتدى التحكيم الوطني) National Arbitration Forum اتهمت فيها مالكي نطاق (PabloEscobar.com) السابقين بالسطو الإلكتروني. وبحسب قرار المنتدى، فإن مالكي النطاق السابقين طلبوا مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي للتنازل عن اسم النطاق.

وفيما يتعلق بحرب النطاقات والمناقشات المحتملة الأخرى المتعلقة بانتهاك حقوق النشر، تظل شركة (إسكوبار) متيقظةً دائمًا لأولئك الذين يسعون إلى جني الأرباح بصورة غير قانونية من علامتها التجارية.

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وقال جوستافسون: “أنفق بابلو إسكوبار مئات الملايين من الدولارات للحفاظ على صورته”. وأضاف: “نحن أصحاب الحقوق الحقيقيون الوحيدون في أي شيء يتعلق ببابلو إسكوبار”. وأردف: “يحتاج الناس إلى إدراك ذلك والاتصال بنا للحصول على صفقات الترخيص. أي شخص يفعل أي شيء يتعلق ببابلو إسكوبار دون موافقتنا سيعاقب. لسنا خائفين من خوض معركة قانونية لسنوات إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر”.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها إمبراطورية (إسكوبار) القوية في ريادة الأعمال التقنية. ففي السابق، أطلقت الشركة عملةً مشفرةً خاصةً باسم (دايت بيتكوين) Diet Bitcoin. وكانت العملة – وهي فرع من شبكة البيتكوين الأصلية – متاحةً للشراء على دفعات تبلغ 2 دولار، و50 دولارًا، و100 دولار، و1,000 دولار.

وقال رايتبرج وقتئذ: “على الجميع الانصات إلى هذه الأخبار، والذهاب إلى الموقع www.dietbitcoinICO.org وشراء أكبر عدد ممكن من عملية Diet Bitcoin”. وأضاف: “ستكون القيمة عالية جدًا لأننا متطابقون في الأرقام مع البيتكوين، إلا أن أسعارنا أرخص 4,000 مرة في الوقت الحالي”.

يُشار إلى أن شركة (إسكوبار) أطلقت إلى جانب العملة المشفرة كتابًا يحمل الاسم ذاته Pablo Escobar’s Diet Bitcoin. وفي الكتاب كشف شقيق إسكوبار عن العديد من الأسرار، بما في ذلك الادعاء بأن الحكومة الأمريكية هي من تقف خلف عملة البيتكوين، وليس الشخص الغامض المعروف باسم (ساتوشي ناكاموتو).

وكتب روبرتو إسكوبار: “سيرى العالم أنهم هم من أنشاؤها”. وأضاف: “وعندما يرون ذلك، يكون الأوان قد فات، وعندما تكتشف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA أن العالم يعرف بذلك، فإن وكالة الاستخبارات المركزية ستبيع جميع عملاتها، وستدمر قيمة البيتكوين”.

وقال روبرتو: “يمكنك التمسك بالعملات التي لا قيمة لها”، وأضاف: “احتفظ بالإيثيريوم Ethereum، واحتفظ بالترون TRON، واحتفظ بالبيتكوين. وسترى ما يحدث. سوف تتدنى جميعها إلى الصفر تقريبًا. ولكن هذا لا ينطبق على عملتي. لأنها عملتي، فهي ستكون عملي الجديد في الحياة”.