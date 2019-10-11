شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إطلاق أول قمر صناعى تجارى متعدد المزايا بالمدار على صاروخ روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مركبة (MEV-1) صاروخ بروتون روسي أمس، من محطة بايكونور كوزمودروم في كازاخستان، التي تم بناؤها بواسطة شركة نورثروب جرومان ومقرها فرجينيا، وذلك إلى جانب قمر الاتصالات Eutelsat 5 West B لنشره في المدار بعد حوالي 16 ساعة من الإقلاع.

ووفقًا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، سيتجه MEV-1 إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض ويرتبط في النهاية مع قمر الاتصالات انتلسات 901، الذي يدور حول الأرض منذ يونيو 2001 وهو منخفض الوقود

وسيتحكم MEV-1 في مهام صيانة المدارات لانتلسات 901، وهو أمر لم يفعله أي قمر صناعي تجاري آخر، وذلك باستخدام الدفاعات الكهربائية الموجودة على متن الطائرة.

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وستعمل مركبة الصيانة على إطالة عمر المركبة الفضائية الأقدم بخمسة أعوام، ويوفر MEV عمرًا تصميميًا لمدة 15 عامًا ووقودًا كافيًا لتمكينه من تجاوز عمر المحطات لمدة 15 عامًا بشكل جيد أثناء رصفه بقمر صناعي متزامن جغرافي نموذجي يبلغ وزنه 2000 كجم".

كما تهتم وكالة مشاريع البحوث المتقدمة الأمريكية (DARPA) أيضًا بمثل هذه التكنولوجيا، حيث أطلقت DARPA قمرين صناعيين لخدمة النماذج الأولية في عام 2007 عبر برنامج يسمى Orbital Express ويقوم الآن بتطوير مشروع جديد يسمى Robotic Servicing of Geosynchronous Satelliteell.