شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد مكان ثانى كائن مسافر بين النجوم بعد رحلة بدأت قبل مليون عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد الخبراء الجسم الثانى المسافر بين النجوم خلال زيارته لنظامنا الشمسي، وهو المذنب 2I / بوريسوف القادم من نظام نجم ثنائى على بعد 13 سنة ضوئية من الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم التعرف على الزائر بين النجوم لأول مرة من جانب عالم الفلك جينادي بوريسوف، الذي اكتشف المذنب باستخدام تلسكوب في 30 أغسطس.

ويبلغ قطر المذنب الذي تم تحديده ما بين 0.9 إلى 4.1 ميل، والذى بدأ رحلته قبل مليون عام، وسيقوم بأقرب مرور إلى الشمس في 8 ديسمبر 2019، ولكنه لن يقترب من أي من كواكب المجموعة الشمسية.

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ويمر مساره من خلال نظام ثنائي نجوم قزم أحمر يشير إليه العلماء باسم Kruger 60 ، الذي يقع على بعد 13.15 سنة ضوئية من الأرض، والذى يسير بشكل بطىء نسبيا.

وتمكن العلماء من تحديد مكان المذنب، من خلال أمرين يوضحهما بى تشيوانجى المشارك فى الدراسة، وهما:

أولاً، هل كان لهذا المذنب مسافة قصيرة من نظام كوكبي خلال رحلته؟ لأنه إذا كان قادمًا من هناك، فيجب أن يتقاطع مساره مع موقع هذا النظام.

ثانيا، يتم عادة إخراج المذنبات من نظام كوكبي بسبب تفاعلات الجاذبية مع الكواكب الرئيسية في هذا النظام، وبالتالى يمكن حساب مكانه الذى أتى منه طبقا لقياس هذه العوامل.